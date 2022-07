"Mi hanno rubato auto e figlio", ma è un trucco per saltare la fila

Un 29enne cittadino rumeno è stato denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. E' successo ieri sera intorno alle 22, quando il giovane si è recato in questura per denunciare un furto. L'uomo lamentava di avere avuto l'auto rubata, dopo una sosta in via Gobetti. Non solo, dentro l'auto vi era anche il figlio piccolo dell'uomo, che non si trovava più.

Il 29enne, di mestiere lavoratore edile autonomo, ha raccontato di essersi recato sul posto per visionare un cantiere, ma al ritorno al parcheggio del mezzo non vi era più traccia. E' seguita quindi la denuncia, alla quale hanno fatto seguito gli accertamenti della polizia, la quale ha da subito concentrato gli sforzi sul rintraccio del bambino.

Sono stati i primi riscontri incrociati a sollevare i primi dubbi sulla verosimiglianza del racconto. Infatti, dopo essersi contraddetto più volte, l’uomo asserito che il bambino era stato rintracciato prima dalla nonna poi dalla madre. In entrambi i casi però gli accertamenti hanno dato esito negativo.

Alla fine il bambino è stato rintracciato, ma nel cremonese, e in compagnia proprio della madre in vacanza da dieci giorni. Appurato che la sparizione dell'infante fosse del tutto infondata, i poliziotti hanno preceduto alla denuncia. Il sospetto è che il 29enne avesse inscenato il rapimento per avere una sorta di precedenza sugli altri casi ed evitare la fla all’ufficio denunce.