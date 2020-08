Via Goito, crepa sul palazzo storico: chiuso passaggio pedonale

Intorno alle 10:00 di oggi, 19 agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito, per una crepa sulla facciata di un palazzo storico.

Sul posto è intervenuta una squadra e la polizia locale allertata dal 115. I pompieri con l'autoscala hanno rimosso le parti pericolanti, mettendo in sicurezza l'area. La zona sottostante è stata transennata. I Vigili del fuoco hanno lavorato con l'autoscala per rimuovere i detriti cosichè le parti di muratura già distaccate non cadessero in strada. Rimane transennata una porzione di circa cinque metri di camminamento pedonale. La polizia locale ha provveduto a chiudere il passaggio pedonale.

Il 25 luglio scorso, i pompieri erano intervenuti sempre in centro per un cornicione pericolante in via Castiglione.