Spaccata al locale di fronte la Procura: "Una lastra come ariete, più danni che bottino" | VIDEO

"E' molto più il danno arrecato che quello che hanno portato via". E' sconsolato Julian Ocampo, 44 anni, titolare del Sotto Sopra caffè bistrot, locale che ha le sue serrande proprio davanti al Procura della Repubblica, in via Garibaldi. Dalle telecamere di sorveglianza questa mattina Ocampo ha potuto vedere il ladro in azione. Il ladro "ha gironzolato attorno alla serranda -ricostruisce il ristoratore- poi ha alzato la saracinesca e ha preso una lastra per sfondare ed entrare". Il bottino si aggirerebbe intorno ad alcune centinaia di Euro. Sull'episodio indaga la polizia.