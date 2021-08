Via Gramsci, vede la volante e lancia il borsello: dentro cocaina e bilancino

Ha visto la volante e ha lanciato un borsello contro una serranda, attirando ancor di più l'attenzione dell'equipaggio. Nella serata di ieri, intorno alle 22, la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 47 anni per spaccio.

Mentre transitavano in auto in via Gramsci, gli agenti hanno notato due uomini che parlottavano: mentre uno si è allontanato in sella a una bici, l'altro ha lanciato un bosello contro una serranda, ma è stato bloccato. Si tratta di un 47enne con numerosi alias e precedenti. Una volta constatato che all'interno del borsello vi fossero un bilancino di precisioni e 20 grammi di cocaina, è stato ammanettato e ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura.

Il processo per direttissima è previsto per oggi.

(Foto archivio)