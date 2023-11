In centro con un'ascia in mano: un passante chiama la Polizia

Un 23enne è stato denunciato nella serata del 14 novembre per porto abusivo di armi. E' accaduto intorno alle 19.30, quando un passante ha chiamato il 113. Ha riferito di aver assistito a una discussione tra due uomini all'incrocio, tra via Indipendenza e via Irnerio, uno dei quali aveva in mano un'ascia che mostrava e subito dopo nascondeva all'interno del giubbotto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Due Torri - San Francesco, ma non hanno trovato i due "contendenti". Il testimone aveva fornito però una descrizione precisa, un uomo con capelli e barba biondi, e fornito le indicazioni abbigliamento indossato.

E' stato rintracciato da un'altra pattuglia che batteva la zona: una volta bloccato è stato identificato in un cittadino romeno nato nel 2000, senza fissa dimora, con un precedenti specifico e per minacce. E' stato denunciato in base all'articolo 4 della legge 110/1975 che disciplina il controllo delle armi.