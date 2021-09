Parapiglia via Indipendenza: spacca il bancone del bar, poi le minacce con lo sgabello

La Polizia ha denunciato un cittadino tunisino di 43 anni per danneggiamento aggravato e minacce gravi aggravate. E' accaduto poco dopo mezzanotte di oggi, 21 settembre, in via Indipendenza.

L'uomo è entrato in un bar e ha ordinato del cibo che però non avrebbe pagato perché, per sua stessa ammissione, non aveva denaro. Davanti al rifiuto dei baristi di servirlo, ha dato in escandescenza: dapprima ha spinto il bancone, mandando in frantumi il vetro, poi ha preso uno sgabello e ha minacciato clienti e gestori che però avevano già chiamato il 113.

Il 43enne, completamente ubriaco e pregiudicato, è stato infine bloccato dagli agenti della volante e denunciato.