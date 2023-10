Borseggio in via Indipendenza: scattano le manette

I carabinieri del Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 23enne, cittadina bulgara per furto aggravato. È successo intorno alle 13 dell'altro giorno, quando i militari sono stati informati che una signora era stata borseggiata da due ragazze mentre stava passeggiando col marito in via dell’Indipendenza.

Recatisi sul posto, gli operativi dell'Arma hanno identificato la persona offesa, una 63enne cittadina italiana, e nelle vicinanze hanno bloccato una delle due presunte autrici del furto, appunto la 23enne. Nessuna traccia della complice, che nel frattempo era riuscita a fuggire.

La refurtiva, un borsello da donna contenente i documenti della 63enne e 245 euro in contanti, è stata restituita alla donna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la 23enne, disoccupata, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata trattenuta dai Carabinieri in attesa del processo con giudizio per direttissima.