Parapiglia sul bus: spintona anche gli agenti, scatta denuncia pesante

E' finita con una denuncia per interruzione di pubblico servizio la condotta di un uomo di 24 anni, che non ha voluto saperne né di mostrare i documenti né di calmarsi di fronte alla polizia, intervenuta sul posto. Lo scenario è la fermata di via indipendenza di un bus di linea urbano, rimasto fermo ieri nel tardo pomeriggio per diversi minuti dopo che il 24enne, identificato poi come un cittadino del Senegal, è stato controllato dagli accertatori Tper.

L'uomo non aveva con sé il biglietto, e alla richiesta di documenti ha cominciato a essere sempre più insofferente, senza fornirgli ai controllori. Le scalmane si sono fatte ingestibili, al punto da richiedere l'intervento della forza pubblica. Nemmeno le divise hanno dissuaso il giovane da ulteriore agitazione, anzi il ragazzo ha anche scalciato nei confronti degli agenti che cercavano di bloccarlo. Alla fine in qualche modo il 24enne è stato ricondotto alla calma, ma questo non lo ha risparmiato anche dalla pesante denuncia di interruzione di pubblico servizio. Infatti, durante tutto l'intervento, il bus non è potuto ripartire, facendo di fatto saltare la corsa per tutte le fermate seguenti.