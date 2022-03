Via Indipendenza: inseguito dalla volante, lancia mezzo etto di 'fumo' in strada

E' finito con un arresto e una doppia denuncia il breve inseguimento di due presunti spacciatori all'altezza della scalinata del Pincio. Tutto è successo in pochi minuti, domenica a ora di pranzo. E' stata una volante in transito ad accorgersi dei movimenti sospetti dei due soggetti, poi identificati in un 25enne e in un 33enne , entrambi cittadini tunisini.

Non appena i due si sono accorti di essere stati notati, il più giovane ha lanciato quello che poi è risultato essere un involucro contenente 50 grammi di hashish, e poi si è dato alla fuga assieme al compare. Intercettati a poca distanza, nelle tasche del ragazzo sono stati è stato rinvenuto anche un telefono cellulare non suo, mentre addosso al 33enne sono stati trovati 50 euro in contanti.

Dopo i necessari accertamenti il 25enne è stato sottoposto agli arresti e denunciato anche per ricettazione. Per il più anziano invece si procederà con una denuncia per concorso.