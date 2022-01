Via Indipendenza, ruba un portafoglio nel negozio: arrestata 40enne

Ha aperto la borsa di una cliente e ha portato via un portafoglio, così, ieri, alle 15.30 circa, la polizia l'ha arrestata in pieno centro.

E' accaduto in via Indipendenza: la volante del commissariato Due torri- San Francesco è intervenuta in un negozio di abbigliamento di via Indipendenza per la segnalazione di un furto.

Gli operatori giunti sul posto ha individuato la presunta colpevole che era stata notata dall'addetto alla sicurezza mentre si aggirava nel negozio e nascondeva le braccia sotto alcuni capi d abbigliamento. Era riuscita ad aprire la borsa di una cliente e a portare via il portafoglio. Quando ha tentato di allontanarsi, è stata fermata dal vigilante. La donna, cittadina bulgara 40enne, già pregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata tratta in arresto per furto con destrezza.