Furto in negozio: 16enne manda vigilante in ospedale

Trenta giorni di prognosi per la guardia giurata in presidio

/ Via dell'Indipendenza

E' stato arrestato con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali un 16enne, bloccato dai carabinieri di Bologna centro e dai militari di Strade sicure dopo un episodio che ha lasciato ferito il vigilante del negozio Terranova di via Indipendenza.

Il tutto si è consumato in pochi minuti: stando alla ricostruzione il ragazzo stava per uscire con un paio di pantaloni non pagati. Intimato l'alt, il ragazzo ha comunicato a correr verso la Montagnola, inseguito dalla guardia privata del negozio.

Nei pressi del parco pubblico sarebbe poi avvenuto lo scontro tra i due, scontro che ha visto soccombere il vigilante, che ha riportato una prognosi di 30 giorni. Le urla hanno però attirato i militari dell'Arma sul posto: dopo gli accertamenti, sono scattate le manette per il minore, identificato come cittadino tunisino con diversi precedenti alle spalle.