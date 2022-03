Gatto 'a spasso' sulla facciata del palazzo in via Indipendenza: salvato dai vigili del fuoco | VIDEO

Avventura a lieto fine sabato mattina in via Indipendenza, dove un gatto è stato recuperato dai vigili del fuoco dalla facciata al primo piano di un palazzo di via Indipendenza, tra via Goito e via Marsala, facciata sulla quale il felino aveva deciso di inoltrarsi per una esplorazione 'in quota'.

A spiegare cosa è successo è la compagna umana della bestiola, Maria Grazia. "Ho aperto le finestre per dare aria alla camera e... il mio amorevole gatto oggi ha deciso dì farsi un giro sui cornicioni dì via dell'indipendenza, sotto gli occhi atterriti dei passanti, che hanno così iniziato a chiamare i Vigili del Fuoco. I pompieri -spiega poi- "sono intervenuti in meno dì 15 minuti" agevolando il rientro del micio, che ha approfittato della scala per 'scappare' in casa. "Grazie di cuore a tutti loro" l'invito della signora rivolto ai Caschi rossi.