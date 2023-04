Doppio fondo nel giaccone: dentro, 27 capi appena rubati

Ventisette capi di abbigliamento rubati, per un titale di 550 euro di valore. é quanto sequestrato dalla polizia di Bologna dopo che gli agenti hanno arrestato un uomo di 38 anni, cittadino tunisino, per furto dentro la Upim di via Indipendenza. Ad attirare l'attenzione verso il soggetto, entrato con un voluminoso giaccone imbottito è stato un addetto alla sicurezza, insospettito dal comportamento del 38enne.

Arrivata una volante l’upmo, rimasto dentro il negozio, ha provato a uscire facendo finta di nulla ma è stato intercettato. Perquisito, dentro al giaccone i poliziotti hanno trovato numerosi tagli nell'imbottitura, che erano serviti per occultare ogni capo possibile senza dare sospetti. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato portato via, ma proprio durante le ultime fasi di intervento un altro taccheggiatore, questa volta un 27enne cittadino marocchino, ha provato a saltare i rilevatori, venendo però immediatamente fermato e anche lui arrestato, dopo che addosso gli sono stati trovati altri indumenti asportati e non pagati.