Furto in gioielleria in pieno centro: ladri tentano il bis passando dal cinema in disuso

Era stato chiuso dalla questura una decina di giorni fa, ma nel frattempo la gioielleria di via Indipendenza è stato vittima di un tentativo di furto durante la notte. A riportare la notizia è Il resto del Carlino, che aggiunge come i ladri questa volta siano stati però fermati dagli agenti.

Non solo, non sarebbe il primo episodio di furto ai danni del negozio in questione. Parrebbe infatti che anche lo scorso settembre il punto vendita sia stato preda di mai identificati malviventi, che in quell'occasione avrebbero invece portato via un cospicuo bottino. Dito puntato sul cinema a fianco, chiuso da anni e caduto facile preda di intrusioni indesiderate. Una volta entrati nei locali in disuso della sala cinematografica, i ladri in questione avrebbero avuto vita facile, puntando dritto verso la parete divisoria con l'emporio di preziosi e quindi abbatterne una parte per avere accesso alle sale con i preziosi.

Questa volta però qualcosa sarebbe andato storto: alcuni residenti -secondo quanto riportato dal quotidiano locale- avrebbero segnalato la presenza di alcuni individui sospetti aggirarsi lungo il perimetro dello stabile, quasi a cercare un punto di accesso aggredibile. Quando domenica mattina presto i ladri hanno provato a mettere in atto il colpo ad aspettarli hanno trovato la polizia che ha proceduto all'arresto.