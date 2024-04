Aggredito con spranga e catene in pieno centro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'hanno affrontato in tre, in pieno centro, intorno alle 19 di ieri, sabato 6 aprile. Tre ragazzi stranieri hanno aggredito un altro giovane con catene e una spranga, come riferisce Il Resto del Carlino.

È successo all'incrocio tra via Indipendenza e via Righi, dove la vittima 19enne, a terra sanguinante, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata in codice di media gravità (2). I passanti hanno anche chiamato la polizia che si è messa alla ricerca dei tre aggressori.

Da via Indipendenza alla zona stazione la distanza è breve. Nei giorni scorsi, due le risse in poche ore.