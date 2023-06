Dopo il furto se la prende con i commessi: minore in carcere

Dopo aver nascosto alcuni capi di abbigliamento e un profumo sotto i vestiti che indossava, ha cercato di uscire dal negozio Zara senza pagare e ha aggredito le commesse. E' accaduto ieri in via Indipendenza, dove le volanti hanno arrestato un 17enne, cittadino tunisino, già collocato in comunità.

Il minore, con precedenti specifici per tentata rapina impropria presso negozi di abbigliamento del centro, dopo il furto è stato fermato sa un addetto alla vigilanza e lo ha colpito. Poi, cercando di fuggire ha spintonato diverse commesse dentro e fuori dal negozio.

Non si è calmato neanche quando è arrivata la Polizia, ma infine è stato bloccato e arrestato e rinchiuso al carcere del Pratello.

Anche una donna di 37 anni è stata aggredita e rapinata all'alba di questa mattina in via Belmeloro.