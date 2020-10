Addetto alla sicurezza aggredito in centro: un arresto per rapina

I carabinieri del Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 25enne, cittadino ucraino, per rapina impropria. E’ successo ieri pomeriggio, quando il giovane è entrato in un negozio di abbigliamento di via dell’Indipendenza, ha rubato dei capi di abbigliamento e ha aggredito un addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga. Il malvivente è stato raggiunto e arrestato all’arrivo dei militari che hanno recuperato la refurtiva del valore di un centinaio di euro. Su disposizione della Procura il giovane, con diversi precedenti specifici, è stato accompagnato in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.