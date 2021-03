Palpeggiata e inseguita in centro: 36enne in manette

Era stata avvicinata e palpeggiata al fianco e in altre parti del corpo da uno sconosciuto, e continuava ad essere seguita dallo stesso a distanza.

La polizia ha così arrestato un uomo di 36 anni per violenza sessuale. Il soggetto, cittadino pakistano, ha già dei precedenti specifici in materia. L'episodio si è consumato nella giornata di ieri, intorno alle 13.00 nella centralissima via Indipendenza. E' stata una volante a intervenire, su segnalazione della stessa vittima, una donna di venti anni circa, cittadina italiana.

La ragazza, mantenendo il sangue freddo, ha continuato a parlare con gli operatori del 113, e ha fornito dettagli sugli spostamenti del soggetto, fino all'arrivo della volante.