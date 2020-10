Assembramenti e schiamazzi: fino a aprile orari ridotti al bar di via Irnerio

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che riduce gli orari di apertura dello “Spritz bar” di via Irnerio. Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni di disturbo, schiamazzi anche di notte, assembramenti e violazioni delle norme di distanziamento in vigore per contenere il contagio del coronavirus.

"I controlli della Polizia Locale hanno confermato in più occasioni comportamenti contrari alle norme e non rispettosi della convivenza civile", si legge nella nota di Palazzo D'Accursio. L’ordinanza, notificata al titolare del bar, impone la chiusura del pubblico esercizio dalle 21 alle 6 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana da oggi, venerdì 9 ottobre, fino al 10 aprile 2021.

In merito agli assembramenti notturni, l'assessore comunale alla cultura, Matteo Lepore, ha annunciato provvedimenti più restrittivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Bolognina, ieri, 8 ottobre, il Questore ha notificato la chiusura per una settimana a un bar di via Nicolò Dall'Arca perchè frequentato da pregiudicati. A questo esercizio, il sindaco aveva già imposto la riduzione degli orari di apertura e chiusura. Ora il provvedimento si è aggravato.