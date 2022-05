Lite in strada, ma era un borseggio: vittima un cittadino Usa

Strascichi di un borseggio, tecnicamente poi trasformatosi in rapina. Volanti della polizia ieri notte, tra via Irnerio e via Mascarella, dove un cittadino statunitense di 20 anni ha riferito di esser stato colpito al volto da un 35enne di origini tunisine.

Il tutto si sarebbe originato qualche minuto prima, intorno all'una: il 20enne in compagnia della sua fidanzata era seduto sugli scalini di via Borgo di San Pietro, quando ha sentito che qualcuno gli ha sfilato dalle tasche il portafoglio. Subito il giovane ha seguito l'altro che si allontanava, fino a intercettarlo in via Irnerio.

Qui la resa dei conti, in prima battuta finita in maniera bonaria con il ladro che ha restituito prima il portafoglio e poi anche i contanti al proprietario. Il 20enne però ha chiamato ugualmente la polizia, scatenando le ire del borseggiatore che a sua volta ha colpito allo zigomo la vittima. Violenza inutile, dal momento che poi gli agenti sono arrivati e hanno identificato e poi arrestato l'uomo.