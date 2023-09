Blitz della Mobile, trovati con un mini bazar della droga nello zaino

Ben 529 dosi, tra pasticche, anfetamine, mix a base cocaina, oppio e marijuana, oltre a 1200 euro in contanti. E' un vero e proprio bazar della droga quello trovato in possesso di due giovani ragazzi italiani di circa vent'anni, originari della sicilia, in particolare del catanese, entrambi arrestati dalla Squadra mobile di Bologna.

I poliziotti erano sulle tracce dei due da qualche tempo per una attività di indagine sullo spaccio al dettaglio. Il più giovane dei due è stato fermato lungo via Irnerio, poco lontando da una abitazione una camera della quale era nella disponibilità del secondo. Nello zaino, dopo aver fermato il giovane, gli agenti hanno trovato il grosso delle sostanze. Quando poi sono saliti nel domicilio dell'altro sospettato hanno rinvenuto anche i contanti e un bilacino di precisione. Dopo i dovuti controlli i due ragazzi -incensurati- sono stati trasferiti in questura e sono stati sottoposti al rito direttissimo. Secondo chi indaga il bagaglio di stupefacenti era destinato ad alimentare lo spaccio al dettaglio di una festa illegale nei dintorni di Bologna.