Irnerio, a "spasso" con un'ascia in mano: incastrato dalle telecamere

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, non c'era traccia della lama, ma a incastrare un cittadino tunisino di 44enne sono state le telecamere.

A chiamare il 113 nel pomeriggio di ieri, 6 maggio, alcuni passanti allarmati: in via Irnerio un uomo si aggirava con un'ascia in mano. Sul posto dunque è arrivata la polizia che, in base alle descrizioni, ha individuato e fermato un uomo in via delle Moline.

L'arma non è stata trovata, ma il cittadino tunisino di 44 anni, già pregiudicato anche per spaccio, aveva nelle tasche un grammo di cocaina ed ecstasy, oltre a 210 euro, quanto basta per essere denunciato per detenzione di droga.

La conferma è arrivata dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, quindi è stato denunciato per porto illegale di armi e detenzioni di stupefacenti. Il 44enne, irregolare sul territorio, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per il rimpatrio.

Un episodio simile si era verificato mercoledì scorso, quando uno straniero si era rifugiato su un bus perchè inseguito da un uomo con in mano una mannaia. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato il 26enne che nella fuga si era liberato della lama, ma è finito comunque in manette.