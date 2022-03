Sfreccia in bici e rischia di investire i pedoni: pusher in manette in via Irnerio

Non una pedalata "da crociera" quella di un cittadino marocchino di 40 anni arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile, nell'ambito dei controlli anti-droga, lo hanno notato ieri pomeriggio intorno alle 18.30 mentre, in via del Borgo di San Pietro, sfrecciava a tutta velocità rischiando di investire alcuni pedoni e, quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo, ha invertito la rotta.

Il 40enne è stato infine bloccato all'incrocio con via Irnerio e sottoposto a perquisizione: dentro due contenitori sono stati trovati 26 involucri contenenti cocaina per un totale di poco meno di 40 grammi. Per l'uomo, pregiudicato e con precedenti per reati di droga, sono scattate le manette.

Il 27 febbraio scorso i carabinieri hanno arrestato due uomini, dopo aver sorpreso un uomo nell'atto di vendere una dose di cocaina a un 46enne italiano. In manette anche il figlio che si trovava nelle vicinanze per fare da “palo”.