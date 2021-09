Via IV Novembre, furto vicino alla questura: inseguito e arrestato

Hanno scelto il negozio di elettronica Comet a pochi passi dalla questura, un cittadino tunisino 36enne, arrestato nel pomeriggio di ieri, 9 settembre, e il suo complice che ha fatto perdere le tracce.

Un agente del commissariato Due Torri - San Francesco è intervenuto quando ha visto l'uomo che correva, tallonato da alcuni ragazzi e dalla commessa del negozio di via IV Novembre. E' scattato così l'inseguimento che si è concluso all'incrocio con via Cesare Battisti, dove il 36enne, dove aver opposto resistenza e colpito gli agenti a gomitate, è stato definitivamente bloccato.

La commessa del negozio ha riferito di aver visto all'interno del negozio due uomini che avevano fatto scattare diversi allarmi anti-taccheggio per poi darsi alla fuga, così ha tentato di fermarli. In tasca all'arrestato è stata trovata la refurtiva, 3 auricolari bluetooth e 2 caricabatteria portatili, per un totale di 180 euro, in parte non rivendibili a causa del danneggiamento delle confezioni.

Il 36enne, pregiudicato dal 2007 e con ben 5 alias, il 2 aprile del 2021 era stato arrestato per rapina ed era stato disposto il divieto di dimora nel comune di Bologna. E' finito dunque in manette per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sarà processato per direttissima.