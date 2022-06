La minaccia con la pistola dell'amico, per tornare insieme

Pistola sequestrata e due denunce per altrettanti ragazzi in zona Pilastro. E' successo questa notte lungo via Larga, dove a essere denunciato è stato anche il padre di uno dei due giovanissimi, entrambi ventenni. Vittima dell'episodio una ragazzina minorenne, che suo malgrado, incalzata dalle attenzioni degli altri due soggetti.

E' stato un residente a chiamare il 113, spaventato dai toni che stava assumendo la discussione, durante la quale era stato fatto esplicito riferimento a un'arma. La volante giunta sul posto ha identificato le parti e rinvenuto dietro una siepe una pistola. Questa si è poi confermata essere un'arma a salve, ma modificata e forse in grado anche di sparare.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti, i due ragazzi erano amici e si sono presentati dinanzi alla minorenne per minacciarla di tornare con uno dei due. Al diniego della minorenne, i toni si sono accesi, ed è spuntata fuori la pistola. Le minacce tuttavia sono state interrotte dall'arrivo della volante, verso la quale la ragazza ah corso non appena notata. Dopo i necessari accertamenti, i ragazzi sono stati denunciati per porto di arma clandestina e minacce aggravate dall'uso delle armi. A casa di uno dei due poi, i poliziotti hanno trovato anche un mini arsenale di armi bianchi, nella disponibilità de padre del ventenne, un 46enne, motivo per cui anche quest'ultimo è stato denunciato.