Una casa-serra da 60 piante in via del Lavoro: marijuana coltivata in stock | VIDEO

Un 56enne incensurato è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla Squadra mobile di Bologna per detenzione a fini di spaccio. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento in uso all'uomo dopo numerose segnalazioni circa un penetrante odore di 'erba' che nei fatti si percepiva fino in strada.

Intervenuti sul posto e poi raggiunti dagli operativi della Mobile, i poliziotti hanno rintracciato la fonte dell'afrore. Una volta entrati nell'abitazione, lo scenario è stato quello di un lavoro da professionisti. Ogni stanza era stata dedicata a una fase di maturazione, tra piante appena sbocciate, in fioritura e in essiccazione, con tanto di impianti di irrigazione e ventilazione. Un sistema che teoricamente prevede anche l'abbattimento degli odori, ma qualcosa a un certo punto non deve avere funzionato, tant'è che in molti hanno cominciato a sentire gli aromi fuoriuscire dall'abitazione stessa.

Appartamento-serra, la scoperta degli agenti

In tutto alla fine delle operazioni sono stati sequestrate una sessantina di piante, oltre a circa 400 grammi di prodotto già essiccato, oltre a materiale per il confezionamento. Alla fine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato portato via in manette e l'appartamento sequestrato. Secondo un primo risconto il soggetto non abitava in loco, ma aveva disponibilità dell'abitazione. Al momento dell'irruzione non sono stati trovati altri soggetti all'interno.

Poco lontano un'altra operazione della Mobile ha portato al sequestro di un cospicuo quantitativo di cocaina insieme con una somma ingente, nascosta nella scatola delle scarpe del ripostiglio.