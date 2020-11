I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 4, in via Arrigo Lucchini, zona Andrea Costa per un incendio.

Ad andare in fiamme un deposito di mobilio di citca 70 metri quadrati, situato in un cortile interno. Il rogo ha provocato molto fumo. Si è provveduto poi alla bonifica dello scenario per evitare il riattivarsi del rogo. Sul posto anche i Carabinieri. Fortuntamante non si registrano feriti.