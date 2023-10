Incendio in via Magazzari: a fuoco una cantina, condominio evacuato

Condomini in strada e anche qualche intossicato nell'incendio che ieri sera, intorno alle 21, ha interessato la cantina di un palazzo di via Magazzari, zona San Donato. Il rogo, che ha visto anche il fumo nero entrare nella tromba delle scale del condominio, si sarebbe originato a partire probabilmente da un corto circuito e poi si è propagato agli scantinati del palazzo.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati alcuni residenti erano già spontaneamente scesi in strada, ma per precauzione è stato fatto evacuare l'intero edificio. Arrivato sul posto anche il 118 e la polizia, il bilancio degli intossicati ha riguardato alcuni anziani domiciliati al primo piano e lo stesso proprietario della cantina andata a fuoco, che nelle prime fasi dell'incendio avrebbe cercato di domare le fiamme, riuscendoci solo parzialmente. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno perimetrato l'area dell'incendio dichiarandola inagibile, e fatto ventilare la tromba delle scale. I residenti in tarda serata sono stati fatti rientrare negli alloggi.