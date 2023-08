Forza l'auto, ma passa la Polizia: ladro in arresto

Poco prima delle 3 di questa notte, la Polizia ha arrestato un uomo mentre tentava di compiere un furto su una vettura parcheggiata in via Maggia, nel centro storico. L’equipaggio di una volante della Questura di Bologna che stava effettuando il controllo del territorio hanno visto un'auto con lo sportello anteriore aperto. All'interno dell'auto si trovava un uomo che stava rovistando all'interno dell'auto e, alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi, ma è stato arrestato.

È emerso che l’uomo, originario del Marocco, non ha i documenti validi ed è irregolare sul territorio italiano.

Il cittadino marocchino ha alle spalle diversi pregiudizi penali per reati legati agli stupefacenti e al patrimonio.

Il sospettato è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e processato per direttissima. In quanto irregolare sul territorio nazionale ed inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio dell'Unione

Europea emesso in precedenza, si trova a disposizione dell'Ufficio Immigrazione che provvederà all’espulsione.