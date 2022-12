Via Malvasia, è ai domiciliari ma vende cocaina in strada

Un cittadino albanese di 35 anni stato nuovamente arrestato, questa volta per evasione, e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio per reati di droga, era stato condannato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Malvasia, ma ieri sera gli agenti della volante del commissariato Santa Viola in servizio di controllo del territorio hanno notato strani movimenti sotto il condominio.

Alcuni uomini in attesa davanti al portone di casa, poi hanno visto il 35enne, al quale è vietato uscire dal suo appartamento, consegnare loro un involucro, ovvero una dose di cocaina.

Quando ha visto gli agenti, ha cercato di rientrare in casa, ma oramai era stato scoperto. Sarà nuovamente processato per evasione con il rito direttissimo.

Qualche settimana fa, per un cittadino cileno di 36 anni, evaso più volte dagli arresti domiciliari, è stato disposta la reclusione in carcere, ma quando i Carabinieri sono arrivati ha perso la testa: ha preso un rasoio e si è provocato numerose ferite alle braccia.