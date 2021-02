Massarenti: ruba uno scooter, poi minaccia e ferisce due Carabinieri

Dopo il ferimento di un poliziotto, ieri sera, in Piazza XX settembre, è toccato anche ai Carabinieri che, sempre in serata, hanno arrestato un cittadino tunisino 26enne per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.

L’uomo è finito in manette in via Eustachio Manfredi, in zona Massarenti, per aver tentato il furto di uno scooter Yamaha, TMax. Insieme ad altri due complici, è stato visto spingere il mezzo, a motore spento, così i militari sono intervenuti. In tre sono fuggiti riuscendo a dileguarsi, tranne il 26enne che è stato inseguito e raggiunto.

Nel tentativo di liberarsi, riferisce l'Arma, il giovane ha minacciato di morte e aggredito i militari procurando loro diverse ferite. Medicati dai sanitari del 118, i due Carabinieri sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi a seguito di traumi e contusioni varie. Lo scooter che era stato rubato in un cortile condominiale di via Mazzini, è stato restituito al proprietario. Il 26enne è stato arrestato.