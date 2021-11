Via Marco Polo: è in libertà vigilata, ma ruba al chiosco

Si è introdotto in un chiosco e ruba stampante e tablet. E' successo nella notte e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Bologna sono arrivati sul posto, dopo la telefonata al 112 di un passante.

I militari hanno colto sul fatto e arrestato un 55enne italiano, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti, per furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso mentre stava uscendo dal chiosco “Speedy Pollo” di via Marco Polo, dove, divelta la saracinesca si era intrufolato asportando una stampante, un tablet ed una casacca usata da un rider per le consegne a domicilio. Oltre alla saracinesca si registrano ingenti danni all’interno del locale provocati del 55enne mentre rovistava.

L’arrestato era già stato sottoposto alla libertà vigilata per due anni, scadente nel luglio 2023.



Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissata nella mattinata di domani.