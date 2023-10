Fugge alla vista della Polizia, bloccato dopo l'inseguimento folle

Ha dato filo da torcere alla Polizia un cittadino marocchino di 32 anni, domiciliato a Bologna, arrestato ieri in via Marco Polo. Intorno alle 13, gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di controllo ordinario, lo hanno riconosciuto quale destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di droga.

Quando si sono avvicinati alla sua auto, in via Vasco De Gama, l'uomo ha ingranato la marcia iniziando una fuga a tutta velocità per le vie del quartiere e rendendo necessario l'intervento di altri equipaggi, delle volanti e del commissariato Bolognina-Pontevecchio.

Durante l'inseguimento a tutta velocità, una delle auto della Polizia ha sbandato, uscendo di strada, e gòli agenti a bordo hanno riportato contusioni.

Infine, le pattuglie sono riusciti a bloccare l'auto e ad ammanettare il 32enne in via Marco Polo, rinchiuso al carcere della Dozza in attesa di convalida dell'arresto. La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare 2.530 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Pesanti i reati dei quali dovrà rispondere: tentato omicidio, per la condotta pericolosa e per aver messo a rischio l'incolumità degli agenti di Polizia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.