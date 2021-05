Va in quartiere per chiedere un alloggio: aggredisce l'addetta allo sportello

Un 32enne è stato denunciato per percosse, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, dopo aver dato in escandescenze dentro gli uffici del quartiere Navile, in via Marco Polo.

La polizia è arrivata quando la situazione era già degenerata: il soggetto, cittadino tunisino con diversi precedenti alle spalle, aveva un appuntamento con lo sportello informativo per individuare una sistemazione alloggiativa, poichè attualmente senza fissa dimora.

Durante l'appuntamento con la dipendente l'uomo però si è innervosito, prima urlando, poi prelevando il plexiglass posto sulla scrivania scagliandolo contro la donna, colpendola al braccio. Il 32enne ha continuato a lanciare oggetti, tra cui una sedia, e a colpire gli arredi e il mobilio dell'ufficio, fino all intervento degli operatori.