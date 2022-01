Via Marconi, palpeggia una donna sul bus: nei guai 27enne

La polizia ha denunciato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano di 27 anni, già pregiudicato. E' accaduto nella mattinata di ieri, 1° gennaio, intorno alle 10 in via Guglielmo Marconi.

In base alla ricostruzione degli agenti arrivati alla fermata dei bus Tper, un uomo scendendo dal mezzo aveva palpeggiato una giovane donna, toccandola nelle parti intime.

Il 27enne è stato individuato e bloccato. Era anche ubriaco quindi è stato sanzionato e ha opposto resistenza tentando di colpire i poliziotti.