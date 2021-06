Sorpreso a rubare, nello zaino altra refurtiva: era appena uscito dal commissariato

Si era presentato in commissariato per ottemperare alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria, ma poco dopo è stato colto in flagrante in strada mentre cercava di smontare la ruota di una bici non sua.

Così è finito agli arresti un 36enne, cittadino tunisino già pregiudicato. E' successo nel pomeriggio di ieri, in via Marconi, quando proprio una volante del commissariato di polizia in questione ha riconosciuto il soggetto in questione. Scattata la perquisizione, al 36enne sono stati trovati anche diversi generi alimentari, che poi si è scoperto essere stati asportati da un vicino supermercato. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per furto aggravato.