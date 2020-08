Non c'è pace per le "Mobike": due tentati furti in poche ore, un arresto e tre denunce

A luglio l'assessore comunale alla mobilità, Claudio Mazzanti, aveva addirittura prospettato una possibile interruzione del servizio di bike sharing a causa dei numerosi vandalismi, ripresi a pieno ritmo dopo il lockdown.

Ieri, 25 agosto, è stata un'altra giornata nera per le "mobike". Nel pomeriggio, un cittadino aveva segnalato, un gruppo di 4 ragazzini che, con un arnese di metallo, avevano sbloccato due bici in via Marconi. Arrivati sul posto, gli agenti ne hanno rintracciati 3, tra i 15 e i 16 anni, denunciandoli per tentato furto in concorso e danneggiamento aggravato. Le due mobike sono state trovate abbandonate poco distante.

Alle 22, i poliziotti del commissariato 2 Torri hanno udito dei colpi provenienti da Largo Trombetti, in zona universitaria. Si sono portati sul posto e hanno trovato un giovane, cittadino eritreo di 21 anni, che con un sasso aveva sbloccato una bici. Visti i suoi numerosi precedenti, è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato. Il processo per direttissima è previsto per oggi, 26 agosto.