Via Marsala: detriti dalla colonna del portico, strada chiusa

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:00 di oggi 7 agosto in via Marsala per un cosiddetto dissesto statico. Sono caduti vari detriti dal soffitto di un portico antico di Palazzo Grassi, sede del Circolo Ufficiali. Per precauzione quindi sia il passaggio pedonale sotto il portico interessato che il traffico veicolare sono stati vietati.

Rimane possibile il transito a piedi dalla parte opposta della strada. Sul luogo il funzionario dei Vigili del fuoco con una squadra di supporto che ha eseguito la verifica delle strutture interessate. La chiamata al 115 è partita dalla Polizia locale di Bologna che ha provveduto a isolare la zona.

Palazzo Grassi

Insieme a poche altre dimore - come ad esempio Casa Isolani e Casa Reggiani - costituisce una delle poche testimonianze superstiti dell'assetto urbano medievale. Il portico è sostenuto da travi lignee dalla caratteristica forma 'a stampella' mentre il portale principale presenta una ghiera a sesto acuto e le finestre a monofora sono decorate in terracotta. Nel quattrocentesco cortile interno si segnalano intagli attribuiti alla scultrice Properzia de Rossi e una Madonna con Bambino in terracotta del XVI secolo. Nella cappella gentilizia Giuseppe Mazza ha eseguito decorazioni in stucco mentre gli ornati sono di Ercole Graziani (1704). Il palazzo, restaurato tra 1910 e 1913, è oggi sede del Circolo Ufficiali. (fonte: Bologna Welcome)