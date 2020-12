Via Marsili, lite in casa finisce a bottigliate: tre feriti

Pomeriggio movimentato oggi in via Marsili, dove nel primo pomeriggio ambulanza e volanti della polizia sono intervenute dentro un appartamento. Secondo un primo riscontro sembra che all'interno dell'abitazione sia scoppiata una lite violenta, dove sono volate bottigliate tra tre persone. Due di queste, entrambi 30enni cittadini marocchini, avrebbero rimediato ferite lievi, mentre il terzo soggetto sarebbe stato portato in ospedale in codice due, quello di media gravità. Non sono noti i motivi che hanno scatenato la zuffa.