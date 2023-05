Spaccio e viavai sospetto in Mascarella: parte esposto residenti, controlli straordinari della polizia

Decine di persone controllare, cani antidroga e sanzioni amministrative ad alcuni esercizi commerciali. E' il bilancio di una tre giorni di controlli straordinari effettuati dalla polizia dalla polizia locale e dai carabinieri, su impulso della questore Isabella Fusiello, lungo il quadrante che da via Mascarella corre fino alla zona della stazione.

L'operazione, che ha visto coinvolti negli ultimi tre giorni una ottantina di agenti in tutto, ha preso spunto da un documentato esposto condotto da alcuni residenti tra via Mascarella e Via Irnerio, che nei giorni scorsi avevano lanciato l'allarme su alcune attività di spaccio che gravitavano in particolare all’intersezione tra Mascarella e Irnerio, i cui soggetti avevano predilezione nel muoversi in monopattino, spesso incuranti di sfrecciare sotto i portici con condotte di guida spesso pericolose.

L’ultimo aggiornamento da piazza Galilei parla di 588 persone identificate, anche con l'aiuto dei sistemi di banche dati per i veicoli in transito, di cui 86 cittadini di origine straniera, 44 veicoli. Oltre a qualche grammo di stupefacente sequestrato, si segnalano nove esercii commerciali che hanno incappato in sanzioni amministrative di varia natura.