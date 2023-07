Tentato scippo in via Mascarella: via la borsa, due passanti li inseguono

Tentato scippo in via Mascarella ieri sera, dove una ragazza cittadina brasiliana è stato vittima del furto della propria borsa. La donna era seduta insiema con alcuni amici in uno dei dehor lungo la via, quando si è accorta che una mano aveva agguantato la borsa stessa, appoggiata a fianco.

Al grido della ragazza due passanti, che avevano visto la scena, hanno tallonato due altri soggetti, che nel frattempo si stavano guadagnando la fuga. Nel frattempo è stata allertata anche al polizia, che quando è arrivata ha avuto ragione dei due sospettati e li ha portati via. La borsa, con tutto il suo contenuto, è stata rinvenuta poco più in là, abbandonata a terra. Dopo i dovuti accertamenti, i due sospettati, un cittadino italiano e un tunisino rispetivamete di 48 e 49 anni sono stati denunciati per tentato furto in concorso.