'Dà di matto' in via Mascarella, importuna le ragazze e aggredisce un 23enne

Parapiglia questa notte in via Mascarella, in zona universitaria, dove un 27enne ha "dato di matto", creato il caos. Poco dopo mezzanotte, il giovane, senza fissa dimora, ha iniziato a importunare le ragazze che gli passavano davanti con frasi e appellativi volgari.

L'amico di una di loro ha quindi chiamato la Polizia e mentre si attendeva l'arrivo delle volanti, il 27enne con uno scatto ha afferrato per il collo un 23enne, scaraventandolo a terra.

Gli agenti, arrivati in forze, sono riusciti a bloccare l'aggressore che è stato denunciato per percosse.