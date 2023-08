E' ai domiciliari e va in discoteca: l'auto sfascia la "gazzella"

Un cittadino moldavo 21enne ha rimediato un nuovo arresto e una denuncia, l'amico, connazionale 24enne, una segnalazione alla Prefettura come assuntore di cocaina. E' il bilancio dell'intervento notturno dei Carabinieri del Radiomobile in via Enrico Mattei.

Insieme a un amico, il giovane alla guida di un'auto, ha accelerato alla vista della pattuglia cos' è stato inseguito. Arrivati nei pressi della discoteca "Icon", i due hanno abbandonato il mezzo e si sono messi in fila nella speranza di confondersi tra la folla, ma sono stati bloccati.

I miliari hanno così accertato che il 21enne era evaso dagli arresti domiciliari, reato reiterato, visto che era già stato denunciato per evasione dalla Polizia, così è stato nuovamente arrestato. L'amico, 24enne, è stato trovato con una dose di cocaina e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Ma la serata non era ancora conclusa.

Mentre i Carabinieri stavano effettuando il controllo, l'auto guidata dal 21enne e intestata a terzi, era stata parcheggiata senza freno a mano, così, in retromarcia, è andata a sbattere contro la "gazzella", sfasciando il paraurti e danneggiando alcuni circuiti elettrici. A quel punto, l'evaso è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo, quindi è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sabato pomeriggio, i Carabinieri e personale dell'Esercito, hanno rintracciato, all'interno del Parco della Montagnola, un italiano di 48 anni destinatario di un ordine di espiazione pena di 8 mesi per un reato commesso in provincia di Cuneo e lo hanno portato alla Dozza.