Tentata rapina all'area di servizio: si attaccano all'auto in moto, in arresto due volti noti

Prima molesti, poi aggressivi, infine si sono attaccati all'auto in moto nel tentativo di derubare il conducente. E' accaduto poco prima della mezzanotte nell'area di servizio di via Mattei, dove un 52enne si era fermato per fare rifornimento.

E' stato avvicinato da due uomini che dapprima sono apparsi molesti e probabilmente ubriachi, ma in seguito lo hanno incalzato chiedendo denaro e carte di credito. La vittima ha reagito spintonandoli e riuscendo a salire a bordo dell'auto, ma i due non si sono dati per vinti, si sono attaccati al mezzo, fino a quando sono stati costretti a desistere e a darsela a gambe, mentre il malcapitato ha chiamato il 113.

In base alle descrizioni, la volante li ha individuati e fermati in via Martelli: si tratta di due italiani di 32 e 37 anni, riconosciuti dalla vittima negli uffici della questura. Sono stati arrestati per tentata rapina in concorso e portati alla Dozza, in attesa di convalida. Entrambi con precedenti specifici, uno di loro era già stato sottoposto all'obbligo di firma.

