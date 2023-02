Ubriaco al volante: tampona, blocca il traffico e aggredisce i poliziotti

Erano circa le 16di ieri, quando, la volante è stata inviata in via Enrico Mattei dopo le segnalazioni in merito a un uomo che stava bloccando il traffico. Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo di circa 30 anni, cittadino pakistano, già gravato da precedenti. L'uomo appariva agitato, in stato di ubriachezza, e alla vista dei poliziotti li ha spintonati, urlando.

Gli agenti sono stati contattati anche da una donna che ha riferito di essere stata tamponata poco prima dallo stesso soggetto, alla guida di un furgone, che era sceso dal mezzo in stato di alterazione.

Gli operatori, dopo gli accertamenti, lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, a seguito di accertamenti della polizia locale, è stato deferito anche per guida sotto l'effetto di alcool.

Sempre ieri la Polizia ha denunciato un cittadino marocchino 22enne per danneggiamento e, vista la sua irregolarità sul territorio, seguiranno accertamenti a cura dell'ufficio immigrazione. Alle 21 circa, la volante è intervenuta in via Rizzoli. dove un tassista stava inseguendo un uomo, poi definitivamente bloccato dagli agenti.

E' stato accertato che pochi minuti prima, in via Marsala, era era salito sopra il cofano anteriore del taxi in sosta e dopo aver calpestato parabrezza e tettuccio scendeva dalla parte posteriore per poi allontanarsi.