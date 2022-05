Via Matteotti, insegue un uomo con la mannaia: caos sul bus 27

Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha arrestato nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, un cittadino marocchino di 26 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi.

A chiamare il 112, l'autista del bus Tper numero 27, dopo che uno straniero, inseguito dall'arrestato con una mannaia, era riuscito a salire al volo sul mezzo che poi è stato fermato in via Matteotti.

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato il 26enne che nella fuga si era liberato della lama, ma è finito comunque in manette.

Si tratta di una volto noto alle forze dell'ordine e negli ultimi giorni aveva "collezionato" già due denunce: il 3 maggio era stato denunciato dalla polfer perché a bordo di un treno aveva tentato di palpeggiare una ragazza, mentre qualche giorno prima, in piazza XX Settembre, perchè si aggirava ubriaco con un coltello in mano.

Irregolare sul territorio italiano, oltre all'arresto, è stato segnalato all'ufficio immigrazione per un eventuale rimpatrio.

Rimpatri a Bologna nel 2022

Nei primi mesi del 2022 l'ufficio immigrazione della polizia di Bologna ha provveduto a notificare 118 provvedimenti di espulsione, di cui 37 sono stati eseguiti attraverso il collocamento nei centri per il rimpatrio e in tre casi addirittura con il rimpatrio forzato via aereo.

"Si tratta in tutti i casi di soggetti pluripregiudicati per reati anche gravi, per i quali sussistevano già condizioni di irregolarità sul territorio nazionale. Per la stragrande maggioranza di tratta di soggetti che hanno compiuto reati relativi allo spaccio di sostanze o anche per reati contro la persona" ha dichiarato la dirigente della polizia Elena Ceria, alla guida dell'ufficio immigrazione.

(Foto archivio)