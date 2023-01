Litiga con il titolare e prende a sprangate il furgone

Avrebbe dato in escandescenza dopo un diverbio con il suo titolare, così ha spaccato i finestrini del furgone aziendale. E' accaduto intorno alle 22.30 di ieri, 16 gennaio, in via Matteotti.

Dopo una telefonata al 113, sono arrivate le volanti e, una volta contattato il proprietario del mezzo, hanno raccolto la testimonianza. L'uomo ha raccontato che il furgone era stato danneggiato con un attrezzo da lavoro da un suo dipendente.

I motivi sarebbero riconducibili a diverbio sul pagamento dello stipendio. Gli agenti di Polizia hanno immediatamente individuato un cittadino romeno di 34 anni, che è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ovvero siu è fatto "giustizia da solo" anziché far valere un eventuale diritto rivolgendosi alle forze dell'ordine.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: cosa dice la legge

E' normato da due articoli del codice penale: 392 e 393.

Art. 392: Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro. Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Art. 393: Chiunque, al fine indicato nell’articolo 392 c. p., e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.