Tentata rapina a colpi di mazza: due commercianti feriti

Tentata rapina ieri sera in via Mazzini, dove due commercianti bangladesi di di 44 e 46 anni, sono stati presi a colpi di bottiglia da altri due soggetti, che poi sono stati rintracciati dalla polizia. Ad avvertire la polizia è stato un trentenne, che ha poi inseguito gli assalitori e contribuito alla loro cattura. Secondo quanto ricostruito, tutto è cominciato intorno alle 21:30 di ieri, in un minimarket.

Qui ha fatto ingresso quello che poi si rivelerà uno dei due rapinatori. Prelevata una birra dal frigo, prima si è rifiutato di pagare, poi ha esplicitamente brandito la bottiglia a mo' di clava, chiedendo i soldi a uno dei negozianti presenti in quel momento. Al rifiuto, la birra è andata in frantumi sul capo del titolare dell'esercizio, che ha iniziato a perdere sangue. In suo soccorso è giunta quella che poi è diventata anch'essa vittima dell'aggressore, un uomo anche lui colpito dai vetri della bottiglia. Durante l’aggressione lo stesso assalitore -fiancheggiato dal complice rimasto fuori dal negozio a fare da guardia- ha rincarato la dose colpendo ripetutamente le due vittime anche con un bastone.

Nella fuga, seguiti a distanza dal 33enne che nel frattempo aveva avvertito la polizia, i due hanno abbandonato il bastone in un antro lungo la strada. Entrambi i presunti responsabili sono stati rintracciati poco dopo: si tratta di due cittadini del Bangladesh entrambi di 38 anni. Il primo, incensurato, responsabile della vera e propria aggressione è stato portato direttamente in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni, mentre l'altro, con qualche precedente, è stato denunciato per gli stessi reati. Le due vittime, ferite, sono state portate al pronto soccorso in codice di bassa gravità.