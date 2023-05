Vetrata del ristorante sfondata a calci, sono due minori. Il titolare: "Mi costerà 850 euro"

Hanno 17 e 16 anni e sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Dopo la segnalazione dei residenti che questa notte intorno alle 2.30 hanno chiamato il 113 e riferito di due persone che avevano sfondato la vetrata di un ristorante a calci, le volanti sono arrivate in via Mezzofanti.

Giunto in tempo per vedere i due uscire dai locali di "Searoom", ristorante di pesce al civico 43/c con il cassetto del fondo cassa e quindi darsi alla fuga. Gli agenti ne hanno bloccato immediatamente uno e successivamente hanno individuato il secondo. Si tratta di due ragazzi di nazionalità albanese.

Il titolare, Cristiano Giraldi, contattato da Bologna Today, è in vacanza e ha appreso l'accaduto dalle forze dell'ordine: "Non sono in città, sono stati i vicini a chiamare la Polizia, Il danno è soprattutto alla vetrata, visto che in cassa c'era poco. MI costerà 850 euro + iva".

Il cassetto della cassa è stato trovato a terra ma senza il poco denaro che conteneva, circa 50 euro. Sono stati denunciati in stato di libertà.

Qualche giorno fa, due uomini di 30 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri, dopo un assalto a un negozio di Castenaso. I militari hanno sorpreso tre persone intenti a scassinarne l'entrata per poi scappare. La fuga è però durata poco, poiché i ladri si sono schiantati.