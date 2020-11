Traffico, fuga di gas in zona Fiera: la circolazione torna regolare

E' tornata regolare la circolazione dopo la rottura di un tubo del gas, ieri intorno alle 16, durante l'esecuzione di alcuni lavori all'incrocio tra viale Europa, via Michelino e via della Fiera.

Diverse strade erano state chiuse al traffico e l'intervento degli addetti Hera, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, è durato diverse ore.

Inizialmente era stata chiuso viale Europa, a seguire anche le vie Bertini, Ferravilla e Michelino da via S.Donato, la Rotonda Donati incrocio via Europa e la Rotonda Pancaldi direzione via Europa. Alle 23, via Michelino era ancora chiusa tra via Bertini e Viale Europa, mentre in viale Europa rimanevano chiuse al traffico 2 corsie.

I Vigili del fuoco hanno provveduto all'ispezione di tutti i locali limitrofi alla strada nel punto della rottura del tubo, specialmente dei garages, scantinati, cantine e sottoscala di edifici, zone in cui può essere facile che si formino sacche di gas.